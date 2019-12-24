مسرح المنارة يشهد أول ظهور لأغنية سعاد ماسي الفرنسية "pays natal"

تفاجئ الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي جمهورها المصري بالعرض اللايف الأول لمقتطفات من ألبومها الجديد "أمنية"، مع توليفة من أشهر أغنياتها، خلال حفل أوركسترالي يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة المقبل.

كما تخطف ماسي قلوب المصريين لأول مرة بأداء أغنية باللغة الفرنسية، تحمل اسم "pays natal"، من ألبومها الجديد، والتي تعني "الوطن الأم"، وتهديها لشعبها وبلدها الأم الجزائر، وتعاونت سعاد خلال هذا العمل مع الكاتبة الفرنسية الراحلة françoise mallet-joris، والحائزة على عدة جوائز أدب عالمية.



كما تعيد أيقونة الموسيقى الجزائرية خلال هذا الحفل الضخم إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، رفقة المايسترو جورج قلته، وتبث روح موسيقية مغايرة على أعمالها المحفورة في قلوب جمهورها العربي، مثل "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية.



ماسي المغنية والمؤلفة الجزائرية القديرة، احتفت مؤخرًا بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، وضم في جعبته 10 أغنيات ، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"انت وأنا" و"وقفة".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أنغام تتألق خلال أضخم حفل في مركز المنارة

أنغام تحيي حفلًا في مركز "المنارة" في التجمع الخامس