"Rise of Skywalker" يتصدر شباك التذاكر وتراجع حاد لـ"Cats"

سيطر الجزء الأخير من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "Star Wars: The Rise of Skywalker" على إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، بينما يواجه فيلم "Cats" حجر عثرة بسبب المراجعات السلبية.

وفقا لموقع "فارايتي"، بلغت التقديرات الأولية لفيلم "Rise of Skywalker" نحو 90 مليون دولار عقب عرضه أمس الجمعة، ويتوقع محللي شباك التذاكر أن يحقق الفيلم 195 مليون دولار في افتتاحية بعطلة نهاية الأسبوع. فيما حقق "Cats" قرابة 8.5 ملايين دولار عقب أولى أيام عرضه بصالات السينما المحلية، وهي إشارة سيئة لمشروع ضخم بلغت تكلفته الإنتاجية 100 مليون دولار تقريبًا.

تستمر رحلة (ري)، في الجزء الجديد من سلسلة "Star Wars"، بين المجرات، حيث يحاول الناجين من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

يشارك في البطولة: مارك هاميل، أوسكار إيزاك، آدم درايفر، ديزي ريدلي، جون بويجا، دومنال جليسون، ﺇﺧﺮاﺝ جي. جي. أبرامز.

يُشار إلى أن آخر أجزاء سلسلة "حرب النجوم" صدر عام 2017 تحت عنوان "Star Wars: The Last Jedi"، وحقق أكثر من 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

