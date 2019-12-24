شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد إمام يسترجع ذكريات "هوجان": من ألطف الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم محمد إمام، ذكريات تصوير مسلسل " هوجان"، مشيرا إلى أنها أحلى أيام وأجمل كواليس، وشارك إمام جمهوره بفيديو من كواليس التصويرعبر حسابه على تويتر، و كتب:" كانت من ألطف الكواليس".

ومسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

كما يستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف ينايرالقادم، فى دورالعرض السينمائية، فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.