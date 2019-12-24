شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم على ربيع من " الخطة العامية إلى "العتب ع النظر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم على ربيع الجديد تغييراسم العمل الذى يواصل تصويره حالياً من "الخطة العامية" إلى "العتب على النظر"، للمخرج معتز التونى، تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل غادة عادل وعمروعبد الجليل ومحمد عبد الرحمن.
وخلال أحداث فيلم "العتب على النظر"، يحاول على ربيع سرقة بنك، ويظهربشخصية مختلفة للجمهور، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك تعيد الجمهور لمنطقة الفكاهه مرة أخرى، التى أفتقدها الجمهور خلال الفترة الماضية .
وعلى جانب أخريستعد على ربيع لمسلسله الجديد مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل من إخراج معتز التونى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وانتاج سينرجى .
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