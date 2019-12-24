شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام المصري يحتفي بالنجم محمد كريم وسط جمهوره في عرض"A Score To Settle" والان مع تفاصيل الخبر
وحرصت العديد من القنوات الإعلامية والصحافة المصرية والعربية أن تشارك النجم محمد كريم الاحتفال بالعرض في مصر بعد نجاح عروضه في كل من دبي والرياض وجدة وأميركا وأوروبا.
وصرح محمد كريم أن نجاح العرض في مصر له مكانة خاصة لديه بعد نجاح العروض في الدول العربية وأمريكا، وأنه سعيد جدًا بردود الأفعال الإيجابية على دوره في الفيلم.
وتدورأحداث الفيلم الأمريكي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.
الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام المصري يحتفي بالنجم محمد كريم وسط جمهوره في عرض"A Score To Settle" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.