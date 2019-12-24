شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإعلام المصري يحتفي بالنجم محمد كريم وسط جمهوره في عرض"A Score To Settle" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أجواء رائعة احتفى الإعلام المصري، من الصحفيين والإعلاميين بالنجم المصري محمد كريم وسط جمهوره أثناء عرض فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.

وحرصت العديد من القنوات الإعلامية والصحافة المصرية والعربية أن تشارك النجم محمد كريم الاحتفال بالعرض في مصر بعد نجاح عروضه في كل من دبي والرياض وجدة وأميركا وأوروبا.

وصرح محمد كريم أن نجاح العرض في مصر له مكانة خاصة لديه بعد نجاح العروض في الدول العربية وأمريكا، وأنه سعيد جدًا بردود الأفعال الإيجابية على دوره في الفيلم.

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وتدورأحداث الفيلم الأمريكي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.