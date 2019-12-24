شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان بعد سيلفى مع رمضان صبحى: "يتوب علينا ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى شعبان، جمهوره، بصورة مع رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام منذ قليل.

وعلق النجم مصطفى شعبان على الصورة السيلفى التى نشرها مع المدفعجى: "مع الكابتن رمضان صبحى، يتوب علينا ربنا"، وسرعان ما تفاعل جمهور الفنان وكتب أحدهم " صباح الخير للوجه الاخر للحياة، للقلوب النقية، للنور الذى يحمل معه السلام، للطيبين الذين نصادفهم فى طريقنا، للأحلام التى تقاوم اليأس وترفض الاستسلام".

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وعلى سياق أخر كرم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام النجم مصطفي شعبان على تميزه وتألقه فى مسلسل "أبوجبل" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

يخضع رمضان صبحى، لجلسات علاج طبيعي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع، حسب تأكيدات خالد محمود طبيب الفريق.