شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تتحول لـ"سانتا كلوز" فى احتفالات أعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلى جينر، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة من احتفالات أعياد الكريسماس بصحبة أصدقائها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهرت جينر البالغة من العمر 22 عامًا، بملابس سانتا كلوز مع اصدقائها فى صورة استعدادات عيد الميلاد، وسرعان ما حصدت الصورة على عشرات الآلاف من التعليقات وأكثر من 4.6 مليون لايك خلال ساعات قليلة من نشرها.

ووفقًا لـ TMZ، ستضع كايلي وزوجها السابق، البالغ من العمر 22 عامًا، خلافاتهما جانبًا فى يوم العيد فى لوس أنجلوس، للاحتفال مع ابنتهما الصغيرة، ويقال إنهما عازمان على جعل اليوم خاصًا من أجل طفلتيهما.