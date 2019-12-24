شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يستغل احتفالات الكريسماس ويدعو للساحر .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على مشاركة جمهوره، بصورة جديدة من احتفالات اعياد الكريسماس وسط عدد من أصدقائه وعائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل.

واستغل نجل الساحر محمود عبد العزيز، تلك المناسبة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده الراحل، وكتب " كل سنة وحضراتكم جميعاً بألف خير، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا"، وسرعان ما تفاعل معه جمهوره بالدعاء للراحل في التعليقات.

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ويشارك محمد محمود عبدالعزيز، في مسلسل قيد عائلى، مع الفنانة ريم البارودى، ونضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.