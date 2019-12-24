شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منيب يهدي الإنتاج المتميز بماسبيرو أغنية نادرة لوالده أحمد منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدي الفنان خالد منيب أغنية نادرة بعنوان " صوصوصو " من تراث والده الفنان الراحل أحمد منيب لقطاع الإنتاج المتميز بالتليفزيون المصري وتم لقاء جمع نجل الراحل أحمد منيب مع عادل العيساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز. Advertisements الأغنية لحنها الفنان الراحل أحمد منيب منذ ما يقرب من 31 عاما ولم تري النور حتي الآن، من كلمات الشاعر الكبيرمجدي نجيب وقام الموسيقار الكبيرماجد عرابي بالتوزيع الموسيقى للأغنية. " صوصوصو " سيشارك في غنائها كورال الهيئة الوطنية للإعلام بقيادة الدكتورة منال محروس وسيقوم بإخراجها المخرج عمروعابدين والذي سيعاين أماكن تصويرالأغنية استعداداً لتصويرها.

خالد منيب (2)

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