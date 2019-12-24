- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - علقت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” على تغريدة كانت قد نشرتها إحدى المتابعات وتم تدولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صورة لشابة محجبة تشبه إلى حد كبير أيتن عامر .
و كتبت المتابعة في تعليقها علي الصورة : ” حد يقنعني إن دي مش أيتن عامر ” .
لترد عليها أيتن عامر مؤكدة على التشابه بينها وبين الفتاة الموجودة في الصورة مع وجود اختلاف واحد فقط فكتبت : ” السنان بس مختلفة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شبيهة الفنانة ” أيتن عامر ” والأخيرة تعلق : ” السنان بس مختلفة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.