شاهد .. شبيهة الفنانة ” أيتن عامر ” والأخيرة تعلق : ” السنان بس مختلفة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - علقت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” على تغريدة كانت قد نشرتها إحدى المتابعات وتم تدولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صورة لشابة محجبة تشبه إلى حد كبير أيتن عامر .

و كتبت المتابعة في تعليقها علي الصورة : ” حد يقنعني إن دي مش أيتن عامر ” .

لترد عليها أيتن عامر مؤكدة على التشابه بينها وبين الفتاة الموجودة في الصورة مع وجود اختلاف واحد فقط فكتبت : ” السنان بس مختلفة ” .