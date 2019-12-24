شمس الكويتية تثير الجدل بحوض الإستحمام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ الجدل مجدداً، بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي روب الإستحمام وتغلّف شعرها بمنشفة وتجلس في الحوض.

وعلّقت شمس على الصورة، قائلة: “لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً”.

وإنتقدها بعض المتابعين، وتساءلوا عن جدوى نشر مثل هذه الصورة، فيما رأى آخرون أن هذه الصور غير المألوفة تشكل جزءاً من شخصية شمس الغريبة وغير العادية والمميّزة.



وفي وقت سابق لفتت شمس الإنتباه بظهورها في صورة، إلتقطت لها أثناء إحيائها أحد الأفراح، وقد أظهرت جمال قوامها بإرتدائها فستاناً ضيقاً مزيناً بنقشة الورود.