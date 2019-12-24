معلم في السعودية يضع امتحانا لطلابه به أسئلة عن الداعية ” سلمان العودة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لورقة امتحان لمدرسة من المدارس العربية الأهلية في الرياض بالمملكة العربية السعودية والمعنونة بـ ” أوراق عمل ” للصف الثالث المتوسط بنين والتي ضمت سؤالا كاملا حول الداعية ” سلمان العودة ” تحت عنوان ” فهم المقروء ” .

حيث وضع المعلم في بداية السؤال نبذة عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته .. وبعد ذلك طرح أسئلة على الطلاب حول شخصية الداعية سلمان العودة وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في المملكة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حيث يخصص معلم أسئلة امتحان موجهة إلى الطلاب حول أحد الموقوفين أمنيا .

وذكرت المتحدث الرسمي بإسم التعليم العام ” ابتسام الشهري ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” بأن وزير التعليم وجه بالتحقيق في هذا الموضوع على الفور .

فكتبت : ” إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف .. فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالا ورفع النتائج وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم ” .