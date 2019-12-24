تلوث الهواء في إيران يصل إلى مرحلة حرجة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أعلن مجلس محافظة طهران يوم الأحد الماضي تعطيل الدوام في كافة مدارس العاصمة الإيرانية حتى يوم الجمعة المقبل بسبب التلوث الحاد في الهواء .

وذلك بسبب الضباب والدخان السام الذي يغطي سماء طهران .

ووصف الخبير البيئي الإيراني ” ناصر كرمي ” يوم أمس الإثنين حالة تلوث الهواء في إيران بأنها أصبحت حرجة .. وأرجع السبب في ذلك إلى احتكار سوق السيارات من قبل الحكومة وإجبار الناس على استخدام المركبات الملوثة .

فقال : ” احتكار الحكومة لسوق السيارات وإجبار الناس على استخدام السيارات الملوثة التي عفا عليها الزمن هو السبب الرئيسي لتلوث الهواء في إيران ” .

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وتابع : ” صحة الشعب الإيراني رهينة من قبل اثنتين من شركات صناعة السيارات المحلية ( إيران خودرو وسايبا ) ويحتكرها سوق السيارات .. وتدرك وكالة البيئة أن السبب الرئيسي لذلك هو تلوث الهواء .. وللأسف لا يستطيع المواطنون الوصول إلى سيارات عادية ونظيفة وآمنة ” .

وأضاف كرمي : ” ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وهذه الإحصاءات غير متوفرة .. لكن تم نقل عدة آلاف من الأشخاص إلى المستشفى بسبب تلوث الهواء مؤخرا والوضع حرج يمكننا أن نرى ذلك بوضوح ” .

يذكر أن مدنا أخرى بإيران منها طهران والأحواز وتبريز وأراك وأصفهان ومشهد وأرومية وكاشان وهمدان وغيرها اضطرت إلى إغلاق المدارس والجامعات .