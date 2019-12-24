بالصور- نادين ن. نجيم بإطلالة خاطفة للقلوب

خطفت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم الأنظار بإطلالة مبهرة وذلك في أحدث جلساتها التصويرية.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خصوصًا بعدما نشرت “نجيم” عدد من الصور على حسابها عبر موقع انستغرام، من جلسة التصوير، التي خضعت لها بعدسة مصور المشاهير شربل بومنصور، لصالح احدى ماركات المجوهرات العالمية.

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل، راح جمهور نادين “يتغزّل” بها ويبدي اعجابه بجمالها ورونقها واطلالتها.

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من جهة أخرى، تستعد “نجيم” لتلعب شخصية جديدة بالمسلسل القادم “عشرين عشرين”، الذي سيعرض في رمضان 2020 ويجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان، حيث من المتوقع ان تلعب شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً.

نذكر ان “نجيم” كانت قد لفتت في تعليق سابق أن “هالمسلسل فيه تشغيل راس” بحسب تعبيرها.

وتمنت نادين أن يتقبلها الجمهور في الدور الذي اختارته خاصة بعدما تعود أن يراها بشخصية معينة وهي متحمسة جداً للعمل المقبل الذي سيحمل العديد من المفاجأت ان لناحية القصة والاخراج والدور الذي ستقدمه.