الملكة إليزابيث تعترف بصعوبة عام 2019 على العائلة المالكة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حافظت الملكة إليزابيث على أحد أكثر تقاليدها صمودًا وهو "خطاب الملكة" السنوي في عيد الميلاد، حيث شاركت كبيرة البيت البريطاني التي تبلغ من العمر 93 عامًا كلمات معتادة كل عام وهي تحتفل بالعيد، وسجلت الملكة الخطاب في قاعة الرسم الأخضر بقلعة وندسور المحاطة بصور عائلية شخصية.

في خطاب هذا العام، ألقت كلمات في الذكرى الخامسة والسبعين ليوم النصر، قائلة إنه بعد المعركة "في ظل روح المصالحة الحقيقية، تجمع الذين كانوا سابقًا أعداء محلفين في احتفالات ودية، لوضع الخلافات الماضية وراءهم".

كانت الملكة ترتدي فستانًا أزرق من الكشمير الملكي لمصممة الأزياء أنجيلا كيلي، وقد أكملت إطلالتها مع بروش الأمير ألبرت الماسي والياقوت، الذي أعطاه ألبرت للملكة فيكتوريا في عام 1840 عشية زفافهما.

الملكة التي يتلقى زوجها فيليب العلاج في المستشفى، دائمًا ما تستخدم خطابها المتلفز للتفكير في الحاجة إلى المصالحة - بعد عام من الاستقطاب بسبب خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.

كما لُطخت العائلة المالكة بفضائح، كانت بدايتها مقابلة "بي بي سي" المأساوية التي حاول فيها ابنها الأمير أندرو، أنْ ينأى بنفسه عن مصاحبة مشتهي الأطفال الأمريكيين الملياردير الراحل جيفري إبستاين.

إنكار أندرو لممارسة الجنس مع أحد ضحايا إبشتاين، جعلته مثارًا للسخرية على نطاق واسع وقيل إنه تعرض للانتقاد داخل قصر باكنجهام، مما أجبره على "التراجع عن واجباته العامة".

في جزء من خطاب عيد الميلاد الذي صدر مقدمًا، تقول الملكة في إشارة لتلك المشاكل المحيطة بها "إن حياة يسوع تُظهر أهمية المصالحة، وهي تعلم كيف يمكن للخطوات الصغيرة التي اتخذت في الإيمان والأمل أن تتغلب على الاختلافات القائمة منذ أمد طويل والانقسامات العميقة لتحقيق الانسجام والتفاهم"، كما تقول.

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تحملت بريطانيا عام الدراما السياسية المرتبطة بانسحابها المتأخر من الاتحاد الأوروبي، فيما تم جر الملكة إلى دائرة الضوء عندما وافقت على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان في أغسطس - مع اتهام المعارضين له بمحاولة إغلاق النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما قضت المحكمة العليا في وقت لاحق أن طلب جونسون كان غير قانوني.

وتتمتع الملكة بسلطة رمزية فقط - من خلال الاتفاقية، حيث تتبع دائمًا نصيحة وزرائها، كما أنها انتقدت جونسون على نطاق واسع -في وقت سابق- لأنه وضعها في موقف "صعب".

امتدت المشاكل أيضًا إلى حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حيث كانوا أيضًا قد احتلوا عناوين الصحف في عام 2019.

ورفع الأمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفتين في أكتوبر متهمًا إياهما باعتراض رسائل البريد الصوتي لعائلته، ورفعت ميغان دعوى منفصلة ضد إحدى الصحف التي نشرت مقتطفات من خطاب كتبه إليها والدها.

كما بدأت سنة الأمير فيليب الصعبة بحادث سيارة أصيب فيه امرأتان، وقد ضبطت الشرطة الأمير 98 عامًا، لكن لم توجه إليه أي تهم، وأصدر قصر باكنجهام معلومات قليلة عن حالة فيليب منذ دخوله المستشفى يوم الجمعة، بسبب "علاج حالة سابقة".

وقال تشارلز نجل فيليب لمراسل خلال زيارة في شمال إنجلترا يوم الإثنين: "إنه بخير، بمجرد أن تصل إلى هذا السن، لا تعمل الأشياء جيدًا".

وظلت الملكة واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في بريطانيا، على الرغم من مصاعب العائلة المالكة، وكان استطلاع للرأي أجرته YouGov في نوفمبر، قد أظهر أن 72 في المئة من المشاركين لديهم رأي إيجابي عن الملكة.