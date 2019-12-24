مادونا تواجه خلافا قانونيا مع طليقها بعد مواعدتها لشاب صغير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط حالة الحب والرومانسية التي تعيشها النجمة العالمية مادونا، بمواعدتها لراقص يصغرها بـ 36 عامًا، تواجه النجمة خلافًا قانونيًا مع زوجها السابق غاي ريتشي قبل عيد الميلاد.

قدمت شركة المخرج البريطاني غاي ريتشي طلبًا في قضية طلاقهما، للمطالبة بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة، ويشير توقيت الطلب - الذي تم تقديمه في 23 ديسمبر - إلى خلافٍ حول المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه بعض أطفال مادونا الستة عيد الميلاد.

ولدى مادونا وريتشي ولدًا وحيدًا يُدعى "روكو"، 19 عامًا، وقد خاضا معًا معركة مريرة وقضايا عديدة في المحاكم في لندن ونيويورك بشأن حضانة ابنهما، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتهى الأمر في عام 2016 مع السماح لروكو بالعيش في المملكة المتحدة مع والده.

وخلال زواجها الذي استمر ثماني سنوات، تبنى ريتشي ومادونا ديفيد باندا، 14، من ملاوي.

كان قد حدث نزاع سابق حول مكان إقامة روكو وقضاء عيد الميلاد في 2015، في ذلك الوقت أمر القاضي الصبي الذي كان في الخامسة عشرة من عمره بالعودة إلى نيويورك ليكون مع والدته، ولكن محامي ريتشي قال إنه لا يريد ذلك.

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تزوج ريتشي ومادونا في عام 2000 في قلعة سكيبو في اسكتلندا بحفل رفيع المستوى، حضره غوينيث بالترو ودوناتيلا فيرساتشي وستيلا مكارتني.

بموجب شروط طلاقهما، ورد أنه حصل على حوالي 92 مليون دولار، بما في ذلك حانة Punchbowl في مايفير، لندن التي يملكونها وممتلكاتهم في ويلتشير.

وتحدثت مادونا من حين لآخر عن زواجهما، وفي مقابلة مع نيوزويك قالت إن الرومانسية بينهما ماتت، وفي مقابلة أخرى قالت إنها في بعض الأحيان شعرت بالسجن من قبل ريتشي.

وأضافت: "إذا كنت فنانًا، فعليك أن تجد شخصًا يقبل من أنت ويكون مرتاحًا لذلك".

بينما قال ريتشي إنه لا يندم على وقته مع مادونا، كما ادعى أصدقاؤه أن نظامها الغذائي الصارم ومعتقدات القبالة وهوسها باليوغا جعل التعايش معها صعبًا.

وبعد طلاقها، تزوج ريتشي، 50 عامًا من زوجته الثانية جاكي أينسلي في عام 2015، ولديهما ثلاثة أطفال، بينما واعدت مادونا مؤخرًا راقصًا يُدعى "أحلى مالك ويليامز"، 26 عامًا وشوهدا سويًا في جولة فلوريدا، وبحسب ما ورد أعطى والديه موافقتهما على علاقتهما رغم الفجوة في العمر بينهما.