الفنانة اللبنانية دانا حلبي تتصدر مؤشر البحث جوجل

تصدرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك رغم اعتزالها الفن منذ سنوات ولكن يرجع هذا التصدر إلى إعلان دانا خطوبتها من خلال حسابها على موقع الفيسبوك.ولكن دانا أخفت هوية خطيبها ولم تكشف عن اسمه أو شكله واكتفت بنشر صورة وهما مرتديين خاتم الخطوبة.وتأتي هذه الخطوبة بعد مرور سنوات على طلاقها من زوجها الأول.دانا الحلبي حققت شهرة واسعة من خلال أغنية "بص عليا" والتي وصفت بالجريئة وقتها.

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