الجيش البريطاني يلجأ لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان

القاهرة – لايف ستايل
تطلق القوات المسلحة البريطانية، مطلع العام الجديد حملة إعلانية، من أجل تشجيع البريطانيين للتجنيد في الجيش البريطاني، تستعين خلالها بـ مؤخرة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قادة الجيش قرروا اللجوء لـ كيم كاردشيان لأنها واحدة من المؤثرات على سوشيال ميديا ولديها ما يقرب من 157 مليون متابع، لافتة إلى أن الحملة تهدف لغرس نفوس الشباب الثقة بالنفس بأهمية الخدمة في الجيش، فضلا عن تلقي علامة إعجاب "لايك" على صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصدر في الجيش البريطاني، إلى أن الحملة تستهدف الأعمار ما بين 16 و25 عامًا لإعادة تعريف ما يعتبرونه نجاحا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مصرحا: "الحملة تهدف لتوعية الشباب بالثقة التي يستمدونها من الخدمة في الجيش ولبس فقط بحصولهم على إعجاب على صورهم بـ إنستجرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي".
ودخلت كيم كاردشيان التي تبلغ من العمر 39 عامًا، عالم الشهرة في 2007، بعد ظهورها في المسلسل الواقعي الشهير Keeping up with kardshians.
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