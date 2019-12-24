نجوم "ذا فويس" يحتفلون بنهاية الموسم الخامس بأغاني جديدة

استغل نجوم برنامج "ذا فويس" أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة ومحمد حماقي انتهاء الموسم الخامس وطرحوا أعمالهم الغنائية الجديدة في العروض المباشرة و الختامية منه.سميرة سعيد تتألق بأغنيتها "هوليلة"وتألقت الفنانة سميرة سعيد في أغنيتها الجديدة "هوليلة" والتي طرحتها بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من "ذا فويس"، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور بسبب بهجتها وكلماتها الخفيفة بالإضافة إلى الطريقة الجديدة التي نفذت بها الكليب، وعوضت سميرة الجمهور بالأغنية عن ألبومها الجديد والمؤجل منذ بداية العام.

وفاجأ الفنان راغب علامة الجمهور في الحلقة الختامية من "ذا فويس" بطرح أغنيته الجديدة "كان غيرك أشطر"، والتي يعود بها إلى الغناء باللهجة الخليجية بعد غياب سنوات طويلة، وتعاون في الأغنية الجديدة مع الموسيقار طلال والشاعر خالد المريخي.

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أحلام تطرح أغنية "انا ما ادري عن الناس"

وطرحت الفنانة أحلام أيضاً أغنيتها الجديدة "أنا ما أدري" في الحلقة الأخيرة من "ذا فويس" والتي تتعاون فيها أيضاً مع الموسيقار الدكتور طلال والشاعر الأمير البدر، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من جمهورها فور تقديمها على مسرح ذا فويس، وجاءت بعد شهر من طرح أغنيتها "انا ما استغنى" والتي جققت نسب مشاهدة كبيرة على "يوتيوب".

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ولم يغب محمد حماقي أيضاً عن احتفالية نجوم "ذا فويس" بانتهاء الموسم الخامس رغم عدم طرحه أغنية جديدة، وطرح فيديو كليب جديد لأغنيته "راسمك في خيالي"، والتي طرحها في ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، وقدم في العرض الاخير بالبرنامج أغنيته "يا ستار" من نفس الألبوم أيضاً.

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