شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة كيم كارداشيان تحمل حقيبة بـ150 ألف دولار استعدادًا لعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطلالة جديدة لعائلة كارداشيان الصغيرة، ظهرت كيم كارداشيان برفقة بناتها استعدادا للاحتفال بالعام الميلادى الجديد أثناء تجولها وطفلتيها نورث "6 أعوام" وساينت "4 أعوام" للاستمتاع بوقتهما في منطقة "ساكس أفينو" فى نيويورك للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد.

وظهرت كيم فى إطلالة جديدة نقلتها الصحف العالمية وهى ترتدى توبا أصفر ونسقته مع بنطلون جلدي باللون البيج، وزاد تألقها بمعطف طويل تميز بنقشة الثعبان بلون الكراميل، وأكملت إطلالتها بنظارات تماشت مع إطلالتها، إلا أن ابنتها الصغرى خطفت الأضواء منها هذه المرة بما حملته من حقيبة باهظة الثمن لفتت أنظار وسائل الاعلام.



بنات كيم كارداشيان

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لفتت نورث الأنظار أكثر من والدتها كيم كارداشيان إذ ظهرت بواحدة من أغلى الحقائب في العالم واختارت حقيبة بيركين بيضاء صغيرة من علامة "هيرميس" الشهيرة لإكمال إطلالتها، حيث تعد الحقيبة من أغلى الحقائب في العالم، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماركة "هيرميس" تشتهر بحقائبها الفخمة، وخاصة حقائب الـ"بيركين" التى تحملها الابنة نورث ويتراوح سعرها بين 10 و150 ألف دولار وأكثر أيضا.