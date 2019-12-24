"أديل" بلوك جديد ورشاقة واضحة خلال احتفالها بالكريسماس مع بابا نويل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية "أديل" بلوك جديد، حيث ظهرت بوزن أقل خلال جلسة تصوير جديدة لها بمناسبة عيد الميلاد والكريسماس مع بابا نويل. وشاركت أديل، جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بالأبيض والأسود، موجهة التهنئة لمتابعيها، قائلة، "عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع". Advertisements وفي الشهور الماضية، كانت العالمية أديل حديث المواقع الإلكترونية، بعد أن فاجأت النجمة الإنجليزية الكبيرة محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغني دريك بهوليوود.

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