شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان جلال رجب .. والعزاء الخميس بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الفنان جلال رجب أمس الاثنين، وشيعت جنازته ودفن بمقابر أسرته وكشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون لـ ”الخليج 365” عن موعد العزاء قائلا : يقام العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

ويعتبر الفنان الراحل من أشهر الفنانين وله رصيد كبير من الأعمال السينمائية مع النجوم الكبار عادل إمام ونادية الجندي كما له بعض المسلسلات ومن أشهر أعماله " الإرهاب والكباب"،" الشقي"،"الرغبة"،" عبود على الحدود"،" اغتيال"، ومن المسلسلات "شموع لا تنطفيء"،"الصمت"،"السقوط في بئر سبع “،”عمر عبد العزيز".

وكانت أخر أعمال جلال رجب هو فيلم "إعدام بريء"، من بطولة أحمد خليل، ومحمد متولي، وصبرى عبد المنعم، ونهال عنبر، ونورهان، وعبير منير، ومن تأليف عماد يوسف، وإخراج إسماعيل جمال.