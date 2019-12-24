شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله غرقان فى العسل.. الفنان يتوسط 6 فنانات معلقا: الليالي الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصور جديدة يتوسط فيها عدد كبير من النجوم ومشاهير عالم الفن، عبر حسابه الشخصي.

وظهر عبد الله في الصور التي نشرها وهو يتوسط الفنانة الهام شاهين، ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ودينا عبد الله، وشيري عادل ونجلاء بدر وأحمد السعدني، والشيف علاء الشربيني، وايمن بهجن قمر، ومحمود البزاوي، وعمر متولي.

وكتب عبد الله على الصور التي حظيت على تفاعل كبير من قبل الجمهور "وهكذا هىَّ الليالي الحلوة تبدأ حلو وتنتهي حلو والبدلة تشهد"، وسرعان ما استغل عدد كبير من متابعي الفنان في التعليق على فوز النادي الاهلي في التعليقات أمس على نادى الاتحاد السكندري في أشاره لاهتمام الفنان بالكرة المصرية ومتابعة الدوري بشكل مستمر.

و يشارك صلاح عبد الله كضيف شرف فى فيلم "ًلص بغداد" مع محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن أمينة خليل وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير المقبل