شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يقصف جبهة متابعة انتقدت عمرو يوسف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد " خالد بن الوليد"، متمنيا له المزيد من النجاح و التقدم.

ونشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا:" مبروووووووك جامد"، ليرد عمرو يوسف على تهنئته قائلا:" حبيبى أخويا أنت اللى جامد".

ودخلت إحدى المتابعات، تعلق على البوستر، قائلة:" حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونه"، ورد عليها فهمى قائلا:" و أنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".





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أحمد فهمى مهنئا عمرو يوسف

وقررت شركة سينرجى، المنتجة لمسلسل "خالد بن الوليد" بطولة النجم عمرو يوسف، الاستعانة بماكير عالمي من أجل شخصيات المسلسل، المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادي بطولة النجم هاني سلامة.