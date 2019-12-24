شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تخطط للزواج من صديقها أحلامالك ويليامز بالرغم من فرق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والدى الراقص من فرقة المغنية العالمية مادونا، عن موافقتهما على زواج ابنهما الذى يدعى أحلامالك ويليامز، منها، بالرغم من فارق السن الذى وصل إلى 36 عام، حيث إن المطربة العالمية تبلغ من العمر 61 عاما، وويليامز يبلغ من العمر 25 عام.



عائلة صديق مادونا

وكانت قد أكدت النجمة العالمية مادونا شائعات مواعدتها لـ راقص من فرقتها يدعو أحلامالك ويليامز، وذلك بعد أن التقطت لهما صورة من شرفة فندقها في ميامي وهو يحتضنها، حسبما نشر موقع " yahoo ".



مادونا

وكشف الوالدين أثناء حديثهما لـ موقع "Mirror" البريطانية، أنهما قابلا المغنية العالمية، وأطلعهما الثنائى على خططهما المستقبلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في مدام إكس العام المقبل.

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وأكدت والدة ويليامز التي تبلغ من العمر 55 عام، ووالده البالغ من العمر 59 عام، أن الثنائى تربطهما علاقة منذ عام تقريبا، وكانت بعيدة عن الأضواء، وأنهما لا يمانعان ارتباط ابنهما بالمغنبة العالمية.