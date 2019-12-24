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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية صديقة نجوى كرم لها بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة نجوى كرم، على هدية من صديقتها بمناسبة عيد الميلاد، وهو كتاب عن السيدة مريم فى القرآن الكريم.
ونشرت نجوى، صورة الكتاب، عبر حسابها على تويتر، وكلمه صديقتها المرفقه مع الكتاب وهى: " العيد ليس ورد و شوكولا أتمنى أن ينال إعجابك هذا الكتاب عن السيدة مريم العذراء ميلاد مجيد و كل عام و أنت بخير"، لترد نجوى على تهنئتها، قائلة:" ينعاد عليكى بالخير".
و زارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الخميس الماضى، جمعية خيرية للأطفال، ووزعت الهدايا عليهم، مرتدية ملابس بابا نويل، للاحتفال معهم بنهاية العام.
ونشرت الفنانة اللبناني نجوى كرم، على حسابها على "إنستجرام"، فيديو وصور من الزيارة، معلقة: " من زيارتنا لجمعية "أيام الرجاء" - زحلة .. ميلاد السلام".
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نجوى كرم
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