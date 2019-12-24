شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حفلات لفرقة الأوبرا احتفالا بالكريسماس في معهد الموسيقى والمسرح الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد حيث تقدم 4 عروض تقام غدا الاربعاء وبعد غد الخميس بمعهد الموسيقي العربية من اخراج حازم طايل ويومى الأحد، الاثنين ٢٩ ، ٣٠ ديسمبر الجاري بالمسرح الصغير من إخراج شريف رمضان .

يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من أشهر أغاني الكريسماس والعام الجديد منها ليلة صامتة ، يالها من ليله مقدسة ، الكريسماس الابيض ، شتاء رائع ، سانتا لوتشيا ، مارى هل تعلمين ، تحيا ماريا والثلج الأبيض، أداء إيمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، منى رفلة ، رضا الوكيل ، مصطفي محمد ، عبد الوهاب السيد ، عماد عادل ، جولي فيظي ، وليد كريم ، داليا فاروق ، جيهان فايد ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، عزت غانم ، ابراهيم ناجي ، ليلي ابراهيم ، نورستا المرغني ، اسامة علي ، اسامة جمال ، انجى محسن ، هشام الجندي ، الهامي امين ، تامر توفيق وبرهان الدين فاروق .