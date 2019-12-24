شكرا لقرائتكم خبر عن "بسبب المخدرات"..مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش طائره ليل واين الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت تقارير حول نجم الراب العالمي ليل واين تؤكد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش طائرته الخاصة. أكد مغني الراب البالغ من العمر 37 عاما خبرتفتيش طائرته الخاصة وذلك أمس الاثنين 23 ديسمبرفي مطار Miami-Opa Locka Executive وهو مطاراقليمي في ميامي بولاية فلوريدا. Advertisements وفقا لموقع " Miami Herald " أن ليل واين كان مسافرمن كاليفورنيا إلى فلوريدا مع العديد من الركاب، وبحسب ما ورد تم تنبيه السلطات إلى احتمال نقله المخدرات على متن الطائرة، وبمجرد وصوله تم تفتيش الطائرة، واشار موقع " جاست جيرد " وكأن كل شيء تم اعداده لليل واين .

ليل واين

ليل واين2

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