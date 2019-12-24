شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المطربة الجزائرية "سعاد ماسى" تزور معابد الأقصر الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المطربة الجزائرية سعاد ماسى، محافظة الأقصر ضمن زيارتها لجمهورية مصر العربية وإحياء حفلات داخلها مع نهاية العام الجاري 2019 واستقبال العام الجديد 2020، حيث عبرت عن سعادتها بزيارة آثار مدينة الأقصر ومعابدها الفرعونية ورؤية المنظر الرابع لنهر النيل فى المدينة الغنية بمعابد ومقابر الفراعنة.

وقدمت المطربة الجزائرية سعاد ماسى، الشكر لأهل الأقصر على حسن ضيافتهم لها، وحسن استقبالهم لأفراد عائلتها، مشيرة إلى أنها تزور مصر كل عام منذ 16 عاما، لكنها المرة الأولى التى تصطحب فيها عائلتها لزيارة مدينة الأقصر، وقالت إنها ستقدم حفلا يوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجارى بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة وستقدم خلاله لجمهورها المصرى باللغتين العربية والفرنسية، وستقدم أغنيات لأول مرة للجمهور المصري، بجانب أغنيات من ألبومها الأخير "أمنية".

ودعت المطربة الجزائرية من قلب الأقصر، إلى نشر المكتبات فى كل ربوع الوطن العربى وتعليم مختلف انواع الفنون لطلاب المدارس، حتى يكون لدينا اجيال تقرأ وتحب الفن، وقالت إن فى أوروبا يقرأون وينشأون على حب الفنون منذ الصغر، ويحرصون على زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما، مشيدةً بالكثير من الفرق الموسيقية التى تشكلت حديثا فى مصر مثل فرقة كاريوكى وفرقة أولاد البلد.

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وتجولت سعاد ماسى المطربة الجزائرية كورنيش نهر النيل بمحافظة الأقصر الذي تم إنهاء تطويره بصورة عالمية مؤخراً، وإلتقطت الصور التذكارية على ضفاف نهر النيل الخالد، وتناولت طعام الغذاء داخل مطعم شهير يطل على نهر النيل بدعوة من أحد خبراء السياحة بالمدينة.



المطربة الجزائرية سعاد ماسى تزور معابد الأقصر الفرعونية خلال زيارتها لمصر



المطربة الجزائرية سعاد ماسى تزور معابد الأقصر الفرعونية خلال زيارتها لمصر