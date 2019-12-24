شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من سلسلة دواين جونسون للمغامرة Jumanji تحقق 311 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 311 مليون و 936 ألف دولار، بعد طرحه في العرض بداية من يوم 13 ديسمبر الجارى.

وانقسمت الإيرادات بين 101 مليون و 936 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و210 مليون دولار أمريكى حول العالم، وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 72 مليونًا و256 ألف دولار، وذلك في أول عطلة نهاية أسبوع افتتاحية له.

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و52 مليونا و856 ألف دولار حول العالم.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

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الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.