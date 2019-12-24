أحمد فهمي يرد على فتاة طالبت عمرو يوسف بوضع عدسات لاصقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دافع الفنان أحمد فهمي، عن الفنان عمرو يوسف، بعد تعرضه لانتقاد من إحدى متابعاته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وذلك بعدما نشر الأول الملصق الدعائي لمسلسل "سيف الله المسلول"، الذي يجسد خلاله شخصية الصحابي الجليل "خالد بن الوليد"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

وانتقدت إحدى المتابعات، تجسيد يوسف للصحابي الجليل خالد بن الوليد، إذ قالت: "حط عدسات سودة.. هتعملوا لنا خالد بن الوليد عنيه ملونة ايه الهبل ده"، ليرد عليها فهمي قائلًا: "وأنتي معاكي صور على تليفونك لخالد بن الوليد؟!".

ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سوسن بدر، حمدي الوزير، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

المسلسل مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ إنتاج سنرجي