الزعيم ينتهي من فلانتينو ورامي إمام يبدأ المونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهى الفنان عادل إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، والمقرر عرضه في رمضان 2020.

ونشر المخرج رامي إمام، صورة له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "في المونتاج بعد أخر فرجة من شهرين".

"فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.