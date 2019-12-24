محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انتهى الفنان عادل إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، والمقرر عرضه في رمضان 2020.
ونشر المخرج رامي إمام، صورة له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "في المونتاج بعد أخر فرجة من شهرين".
"فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم ينتهي من فلانتينو ورامي إمام يبدأ المونتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.