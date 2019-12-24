صديقة نجوى كرم تهديها كتاب "السيدة مريم في القرآن الكريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أهدت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، كتاب "السيدة مريم في القرآن الكريم"، لصديقتها الفنانة نجوى كرم. ونشرت "نجوى" عبر حسابها بموقع تويتر، صورة للكتاب، وعلقت: "كتير حبيت الكلمة، إنو العيد مانو ورود وشوكولاته، ينعاد عليكي بخير هنادي". يذكر أن نجوى كرم، تحيي حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرة بإمارة رأس الخيمة الإماراتية.

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