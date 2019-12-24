أسرة مسلسل "خالد بن الوليد" يبدأون تصوير المسلسل في صحراء الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يسافر صناع مسلسل "خالد بن الوليد"، الأسبوع الأول من يناير القادم، لتصوير المشاهد الأولى للمسلسل في صحراء الأردن. ويجسد الفنان عمرو يوسف، شخصية الصحابي خالد بن الوليد "سيف الله المسلول". ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سوسن بدر، حمدي الوزير، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي.

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