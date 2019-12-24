محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بالكريسماس بصحبة النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر فيها بصحبة نجوم الفن، يحتفلون بأعياد "الكريسماس". وعلق: "عيد ميلاد سعيد ليكم جميعا، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير". وظهر في الصورة كريم محمود عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، وزوجها المذيع رامي رضوان، والفنان كريم فهمي. يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين.

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