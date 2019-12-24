تراند اليوم : فنانة شهيرة تظهر عارية وتعلق : "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

نشرت الفنانة السورية إنجي خوري، صور وفيديوهات جديدة، اتسمت بالجرأة كعادتها التي تستفز الجمهور بها، لكن هذه المرة علقت على إحدى هذه الصورة بآية قرآنية، حيث كتبت على صورتها التي بدت فيها شبه عارية قوله تعالى :" ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".وظهرت الفنانة المثيرة للجدل، شبه عارية في صور أخرى في الشارع، إذ ارتدت ملابس تظهر صدرها عاريًا، كما تعمدت إظهار ملابس الداخلية السفلية "الأندر" أمام الناس في الشارع.وأثارت الصور موجة جدل عارمة، خاصة استنادها لآية قرآنية في حين أنها دائمة نشر الإباحية كما يصفها النشطاء، من صور وفيديوهات مثيرة ومخلة لا تخلو من الإيحاءات الجنسية واستعراض مفاتنها.فيما توعدها بعض متابعيها من السوريين أنه لو تصادف وجودهم في مكان وجودها فسوف يغتصبونها.ولم ترد إنجي خوري على هجوم النشطاء، في الوقت الذي أصبح يتعامل معها البعض على أنها ممثلة إغراء وإباحية.

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا pic.twitter.com/6a7tKYLtvJ — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) December 24, 2019

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)