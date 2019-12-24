تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة مصرية ترتدي فستانًا قيمته 15 مليون دولار



ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، فستان زفاف بلغ قيمته 15 مليون دولار، وهو ما اعتبره النشطاء استفزاز لمشاعر الناس.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو ظهر فيه مصمم الفستان هاني البحيري، وهو يؤكد أنه تكلف 15 مليون دولار بسبب أحجار الماس والمجوهرات الثمينة التي ظهرت في تصميم الفستان.

وظهرت مي عمر بالفستان في عرض أزياء أقيم في أحد فنادق وسط القاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن والمجتمع.

وهاجم نشطاء الفنانة ومصمم الفستان، بسبب الثراء الفاحش الذي يجعل فتاة ترتدي فستانًا بهذه القيمة الكبيرة، مؤكدين أن هذا الفستان يمكن أن يساعد ملايين الأسر الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر.