شاهد.. المودل فيكتوريا بريتو من السعودية: مللت من كرهكم يا الأمريكان

ردت المودل ڤيكتوريا بريتو ترد على التعليقات المسيئة أثناء وجودها في المملكة قائلة: الثقافة هنا مميزة وبلد جميل والشعب هنا كريم يجب ان نعطي هذا البلد فرصة بعد ما كان يعاني من التشدد.

وأضافت قائلة: انا افتخر بتواجدي هنا وفي وقت التغيير، انا مللت من كراهيتكم ايها الامريكان للسعودية بسبب تأثركم بقناة Fox news.