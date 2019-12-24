شاهد.. المودل فيكتوريا بريتو من السعودية: مللت من كرهكم يا الأمريكان

ردت المودل ڤيكتوريا بريتو ترد على التعليقات المسيئة أثناء وجودها في المملكة قائلة: الثقافة هنا مميزة وبلد جميل والشعب هنا كريم يجب ان نعطي هذا البلد فرصة بعد ما كان يعاني من التشدد.
وأضافت قائلة: انا افتخر بتواجدي هنا وفي وقت التغيير، انا مللت من كراهيتكم ايها الامريكان للسعودية بسبب تأثركم بقناة Fox news.
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