البخيل والمتفائل .. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، منها عرض "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتتراوح اسعار التذاكر بين " 50، 75، 100" جنيه.



عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج

إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

كما يُعرض " البخيل"، على مسرح اوبرا ملك برمسيس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا.



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عرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس

ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.



و على مسرح الغد بالبالون، يُعرض " ظل الحكايات"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين " ٣٠،٣٥ " جنيهًا.



"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان،ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.



" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.