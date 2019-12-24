ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ إطلالة ميلادية بامتياز بم ولا يمكن ان تمر من دون ان نؤكد على أن حسن اختيار سيرين مرة جديدة ولا بد من التأكيد ايضا على ديو التعاون مع المصمم ​رامي القاضي​ الذي ينجح في كل مرة.

لنبدأ بلون الفستان وهو الأحمر النبيذي اللماع وهو مناسب لأجواء الأعياد بشكل كبير اما قصته فأبرز جسم وانحناءات سيرين بطريقة مبهرة اضافة الى الجزء السفلي الذي يغطي الذي كسر روتين الفساتين الضيقة القصيرة التي نراها كثيراً الا انه لا بد من الاشارة الى ان فستانا كهذا قد لا يليق بجميع النساء فمن ستختاره يجب ان تتمتع بطول وجسم متناسق منعاً لتحويل الاطلالة الى كارثة. الحذاء ذو كعب عالي مناسب للاطلالة أما تسريحة الشعر فهي بسيطة والمجوهرات قليلة فكان الافضل وضع اسوارة وخواتم.

أما بالنسبة الى المكياج فهو جميل مع الحمرة الحمراء التي أصبحت سيرين تتميز بها في جميع اطلالاتها

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