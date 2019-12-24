إليسا تعتزل وهيفا وهبي تتعرض لوعكة صحية وميريام فارس تغضب المصريين

ميرنا وليد - بيروت - مواقف كثيرة شهدها العالم من قبل الفنانين، أكانت عبر تصريحات جريئة ومثيرة للجدل من قبلهم أو عبر أمور حصلت معهم وأثارت الجدل وعلق عليها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض لكم في موقع الخليج 365 أهم ما حصل في عام 2019 من مواقف قسّمناها على صعيد ​لبنان​.

مواقف الفنانين من الثورة اللبنانية

شهد لبنان حدثاً سياسياً مهماً جداً، وهو ثورة اللبنانيين على السلطة وحتى أن الفنانين أبدوا مواقفهم من هذا الموضوع، وطالبوا بالثورة والتغيير عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي أو عبر نزولهم إلى الأرض والمشاركة بالإحتجاجات.

من بين هؤلاء الفنانين، ​إليسا​ التي كانت من أشد المطالبين بتغيير الطاقم السياسي تحت شعار"كلن يعني كلن"، حتى أنها نزلت إلى الأرض وشاركت في الإحتجاجات وأطلقت أغنية "عم ثور" تضامناً مع الحدث. إليسا ليست الوحيدة التي نزلت إلى الأرض، فالفنان ​راغب علامة​ كان أول من شارك في التظاهرات ونزل إلى ساحة الشهداء. والفنانة ميريام فارس نزلت إلى الساحة مع وزوجها وابنهما جايدن وشاركت صوراً لهم على صفحتها. ​مايا دياب​ أيضا نزلت إلى الشارع ورفعت ​العلم اللبناني​ وكذلك ​شيراز​ التي تم استخدام اغنيتها "بيلا شاو" في الثورة، وكذلك أصبحت أغنية ​جوزيف عطية​ "لبنان رح يرجع" نشيداً لهذا الحدث، وكان جوزيف من الأشخاص الذين بادروا إلى جانب ​كارول صقر​ وأغنيتها "بالشوارع"، ​نانسي عجرم​ أيضاً شاركت على الأرض إلا أنها لم تنشر أية صور. ويارا كانت واضحة بموقفها من تمنيها الوصول إلى بلد أفضل عبر نشرها فيديوهات وهي تغني لفيروز بإختصار، وبذلك تضامن معظم الفنانين مع الثورة وطالبوا بحقوق المواطنين.

إليسا بين الإعتزال والمرض

في آب/أغسطس عام 2019 فاجأت إليسا محبيها بإعلانها خبر اعتزالها الغناء، وأشارت إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريباً هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية، وقالت: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة ..هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية". إعلان إليسا هذا سبّب حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً أنها وصفت المجال بأنه أشبه بالمافيات، ثم عادت ووضّحت الموضوع أن الموضوع لا زال مبكراً للتحدث فيه وعندما ترى أنها تستطيع أن تنتج لنفسها فستعود لطرح أعمال جديدة.

من جهة أخرى كانت إليسا قد أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل سنة، وقالت إنها شُفيت منه لكن هناك بعض الأخبار التي إنتشرت قبل فترة حين ظهرت يدها منتفخة في الفترة الأخيرة، وقيل إنها لا زالت تعاني من وعكات صحية نتيجة المرض.

إليسا ظلت تثير الجدل بجرأتها ومواقفها، خصوصاً بعد سجالها مع رئيس هيئة الترفيه السعودي، ​تركي آل الشيخ​، بعد تعليق لأحد معجبيها يطالب فيه آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة. فردت إليسا: "عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه". عندها قال تركي: "عشان كدا لم تستحقي أن تُدعي ! خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه". إليسا عادت وحضرت إلى السعودية بعد دعوة وجهها لها كل من الوليد بن طلال ومدير شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ​سالم الهندي​.

وقوع ​عاصي الحلاني​ وانتقاله الى "ذا فويس كيدز"

بعد أن كان عضواً في لجنة تحكيم "ذا فويس" لعدة مواسم، إنتقل عاصي الحلاني إلى لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، وعبّر عن سعادته بهذا التغيير. لكن عام 2019 لم يكن خالياً من المصائب على عاصي الذي تعرض لحادث صعب بعد أن وقع عن الخيل، ونُقل على إثره إلى المستشفى حيث قضى عدة أيام حتى شُفي إلا أن ذلك لم يمنعه من إستكمال التصوير في برنامج "ذا فويس كيدز".

نانسي عجرم تدافع عن أمومتها وألغت متابعة ​سمير صفير​

من المعروف أن نانسي عجرم بعيدة كل البعد عن المشاكل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عبّرت عن غضبها من قلة التنظيم في مطار بيروت الدولي حين كانت مسافرة ومعها أولادها وأطلقت صرخة: "‏أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية، بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هالقد إهمال في حقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هالقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟"

من ناحية أخرى ألغت نانسي عجرم متابعة الملحن سمير صفير، بعد المواقف التي اتخذها في الفترة الاخيرة والجدال الذي حصل بينه وبين المراسلة ​جويس عقيقي​. لم تعلن نانسي يوماً عن موقفها منه إلا أن الجمهور من أشار إلى ما قامت به.

راغب علامة بتصريحات مثيرة ومصالحة مع أحلام

مواقف راغب علامة الوطنية والإجتماعية والسياسية ليست جديدة أبداً على الجمهور فقد عودنا راغب أن يكون ذلك الفنان الشفاف بمواقفه، وكان من أول الفنانين الذين نادوا بالثورة وهاجم السياسيين الفاسقين. لكن من ناحية أخرى صدم الجمهور حين صرح في حفلته في السعودية على تمني اللبنانيين أن يكون لهم شخص مثل محمد بن سلمان، وقال: "اللبنانيون كانوا يتمنون وجود شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد، لكن الشبان في لبنان يقومون الآن بهذا الدور." وجاء جزء كبير من التعليقات منتقدا لكلام علامة الذي اعتبروه "تملقاً" ولا يعبر عما يريده اللبنانيون.

من ناحية أخرى عبّر راغب عن سعادته برفع الحظر عن الإماراتيين في السفر إلى لبنان، ولم يكن الوحيد الذي عبّر عن ذلك ف​سيرين عبد النور​ عبّرت عن سعادتها أيضاً.

وشارك راغب علامة لأول مرة ضمن لجنة تحكيم "ذا فويس"، وعاد إلى جانب أحلام على مقاعد التحكيم، وعن عودتهما معاً قال إن أحلام تغيرت قلباً وقالباً وهو سعيد بمشاركتهما.

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هيفا وهبي وتعرضها لوعكة صحية وإستقالة مدير أعمالها

تعرضت هيفا وهبي لوعكة صحية كانت دقيقة جداً وقضت فترة في المستشفى، وخلال ذلك الوقت إنتشرت إشاعات وأخبار كثيرة عن حقيقة مرضها إن كان خبيثاً أو أنه يعالج. بعد فترة طمأنت محبيها وعادت الى حياتها العملية.

من ناحية أخرى في آب/أغسطس عام 2019 ، فاجأ مدير أعمال هيفا الملحن المصري محمد وزيري الجميع عندما تقدم بإستقالته بعد خلاف حصل بينه وبين متابعيه، وانعكس الأمر سلباً على وهبي. وأعلن وزيري استقالته وكتب : "هيفا حبيبتي إنتي عارفة كويس إني دايماً عايز لك أحسن حاجة وما يهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي إحنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص. وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد، وبعمل كده معاكي عشان إنتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي". وتابع: "وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساساً. وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسمياً أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

لكن بعد فترة عاد التواصل بين محمد وزيري وهيفا وهبي واضح من الناحية العملية، وأفيد أنه عاد للعمل كمدير أعمالها أما أخبار زواجهما ظلت ضمن إطار الشائعات إذ أنها لم يتم تأكيدها من الجهتين.

سيرين عبد النور بين مواقفها الدينية والسياسية والفنية

تعد سيرين عبد النور من الفنانات اللواتي يشاركن جمهورهن بآرائهن السياسية والاجتماعية وحتى الفنية من دون تردد أو خوف. فهي من اولى الفنانات اللواتي تكلمن عن الثورة ونزلن إلى التظاهرات.

على الصعيد الديني كانت من أجرأ الفنانات مع إليسا ووضعتا حدا للشامتين من الديانة المسيحية، وكتبت على صفحتها: "أنا مسيحية وبفتخر وأحترم كل الأديان السماوية وأتمنى الإحترام المتبادل، أما أي حدا رح يقلل من إحترام ديني وإحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي".

من الناحية العملية أعربت عن استعدادها للتعاون مع نادين نسيب نجيم في مسلسل يجمعهما، وذلك بعد تصريح للمنتج صادق الصباح الذي تمنى ذلك.

مايا دياب والتصريحات النارية

مايا دياب الفنانة الأجرأ بتصريحاتها ولو حتى طالت زملاء لها، وفي إحدى المرات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عندما هاجمت فناناً اعتبرته منتهي الصلاحية لانه لم يوافق أن يكون ضيف برنامجها، وكتبت : "في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد". ورد عليها الفنان وسام الامير ليفضح إنه هو الذي قصدته مايا : "برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام بس المذيعة أخد على خاطرها وما هي الا دخيلة على الفن واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتها. حبيت قلها الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما الو مدة صلاحية بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها.. شو هالزمن".

وشاركت مايا دياب في مسرحية "لوكاندة الأوباش" خلال موسم الرياض، وقبل صعود فريق العمل الى المسرح شاركت في تلاوة القرآن مع زملائها، ثم رسمت اشارة الصليب على وجهها كدليل انفتاح كبير أثنى كثر عليه.

ميريام فارس تشعل غضب المصريين

في حزيران عام 2019، كشفت عن سبب ابتعادها طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر، وقالت :" قبل إندلاع الثورة كنت أحيي حفلتين أو ثلاثة فى الأسبوع، بعد الثورة لم يعد هناك حفلات، وطلبي في حفلات بمصر أصبح أقل، كما أن أجري ارتفع وأصبح كبيراً على متعهدي الحفلات، و بقيت تقيلة على مصر."

هذا التصريح أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لهجوم كبير من قبل المصريين، وحتى الفنانين الذين توجهوا إليها بالعتاب،إ لا أنها عادت واعتذرت عن تصريحها الذي قبله نقيب الفناينين في مصر ​هاني شاكر​.

وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة بين الشد والجزر

لعل أشهر قضية تناولتها وسائل الإعلام هذه السنة هي الخلاف بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة التي عبر محاميها الاستاذ أشرف الموسوي عن عدد من المواقف ضد الفنان اللبناني، واتهمه بالتقصير بواجباته كأب لطفلتين وعدم تسديد الدفعات المتوجبة عليه لطليقته، ما دفعها الى رفع دعوى قضائية عليه. الخلافات علت وكثرت ولكن مصيرها كانت تسوية بين الطرفين مع منع أنجيلا من تناول وائل في تصريحاتها الاعلامية.

كارول سماحة تجاعيد وجهها أثاروا الجدل وحصلت على الجنسية المصرية

تميزت كارول سماحة بمواقفها الوطنية وطالبت بحكومة عسكرية مع إلغاء اتفاقية الطائف.

من جهة أخرى كانت في هذه السنة قد نشرت صورة لها، وظهرت فيها بعض التجاعيد في وجهها ما سبب بحملة تنمر عليها وعلى الصورة التي اختارت نشرها، فتضامن معها العديد من الفنانين ومن رواد مواقع التواصل و​الاعلاميين​ بوجه هذه الإنتقادات اللاذعة.

من ناحية حياتها الشخصية، نكرت كارول سماحة الأخبار التي انتشرت حول طلاقها، وأكدت أنها حصلت على الجنسية المصرية.

​رامي عياش​ وموقفه من ​سيمون أسمر​ بعد وفاته

بعد وفاة المخرج سيمون أسمر نعاه العديد من النجوم، إلا أن رسالة وموقف رامي عياش لفتا الأنظار خصوصاً أن الاخير كان على خلاف مع الراحل فكتب على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قلت انك عدوّي اللدود ولم أتفق معك يوماً منذ سنة ٩٨ لان لدي طريقة تفكير وطريق متمسك بها منذ صغري. لكن لم أنكر يوماً أنك المفضل والمعلم والمبدع وصاحب الرؤية الفنية الحادة والأقوى في آرائك وفي مجالك حتى آخر رمق". وأضاف :"إفتخرت أني كنت قريباً جداً منك في السنوات الاخيرة، لأثبت وفائي وإحترامي وحب عائلتي لك رغم كل الاختلافات. الوداع أستاذ الكل سيمون أسمر دعائي للعائلة بالصبر".

من ناحية اخرى إنتشر في الأسابيع الماضية فيديو لرامي، وهو يساعد امرأة أغمي عليها في المطار فبادر هو الى مساعدتها. وعلى الرغم من نيته الصادقة، إلا أن البعض اتهمه بمحاولة تحقيق الشهرة عبر هذا الفيديو، الأمر الذي استنكره هو بقوة.