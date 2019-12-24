خاص الفن- وائل كفوري لن يلتقي أنجيلا بشارةهلا المر تدعم telethon 2019 وتعزي الفن اللبناني بوفاة وليم حسوانيخاص بالصور- كارلوس عازار ودوري السمراني يدعمان أجواء السهر والفرح رغم الأوضاع الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد المعلومات التي قمنا بنشرها حصرياً عن أمكانية لقاء الفنان ​وائل كفوري​ بطليقته ​أنجيلا بشارة​ في سهرة عيد الميلاد نزولاً عند طلب أبنتهما البكر ميشيل، كشفت معلومات لموقع "الفن" ان اللقاء لن يحصل اليوم لاسباب مجهولة، وحتى ان كفوري لم يحدد أي موعد للعشاء العائلي، دون أي تبرير، لذا ستكون بشارة مع اسرتها الصغيرة في منزل عائلتها، فيما يستعد طليقها للسفر الى أميركا لاحياء حفلة عيد رأس السنة هناك الى جانب جولة فنية سيقوم بها وتشمل اكثر من ولاية أميركية.

المعلومات تفيد ان وائل اكتفى بتناول طعام العشاء مع اعلامية صديقة له بمناسبة عيد الميلاد، ومن الواضح ان المواقف مازالت متشنجة مع طليقته التي أبدت رغبتها بمصالحة عادية قريبة من الصداقة من اجل مصلحة أبنتيها ميلانا و ميشيل، لكن الطرف الاخر لم يتجاوب معها.

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