كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هوص".. ريم مصطفى من كواليس مسلسل"شديد الخطورة" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة ريم مصطفى، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت "ريم"، صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد" شديد الخطورة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها .

وعلقت "مصطفى"، على الصورة :"إذا كنت تريد الخصوصية كن شخصاً خاصاً"، حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

ظهرت ريم مصطفى مرتدية بلوڤر أسود، ذات أكمام طويلة، وطاقية رصاصي واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ وبسيط، وظهرت بشكل أنيق ورائع .

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مسلسل" شديد الخطورة"

شاركت ريم مصطفى، في بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادي الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسني شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير.

يذكر أن شاركت الفنانة ريم مصطفى في بطولة فيلم" العنكبوت" وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، احمد السقا، منى زكي، ويسرا اللوزي، وظافر عابدين، وريم مصطفى ،وإخراج أحمد نادر، وتأليف محمد ناير .

