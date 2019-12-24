بلاغ للنائب العام ضد ” أمير كرارة ” والسبب مسلسل الإختيار .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - تقدم المحامي ” جمال عطوة ” محامي أسرة الشهيد ” أحمد المنسي ” ببلاغ للنائب العام يطلب فيه إيقاف تجسيد شخصية الشهيد في أي عمل درامي وذلك بعد بدء تصوير مسلسل ” الإختيار ” الذي سيجسد حياة ” أحمد المنسي ” ويقوم ببطولته الفنان المصري ” أمير كرارة ” .

وأضاف إنه بصدد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف تصوير المسلسل وذلك بناء على رغبة والدة الشهيد .

وتحدث جمال عطوة في تصريحات له في مقابلة مع برنامج ” The Insider ” عن أن أسباب إعتراض أسرة الشهيد على تصوير المسلسل تعود إلى عدم رجوع القائمين على المسلسل إلى والدته وإخوته قبل تصويره .

وأشار إلى أن المسلسل لكي يكتسب مصداقيته لابد للإشارة إلى حياة وبدايات الشهيد أحمد المنسي وذلك بالحديث عن والدته ووالده الطبيب ” صابر المنسي ” الذي يعد بطلا من أبطال مدينة العاشر من رمضان .. وكانوا يسمونه طبيب الفقراء وهو الذي أسس في إبنه البطولة وحب الوطن .

كما كان المحامي جمال عطوة قد صرح من قبل بأن أسرة الشهيد لا يوجد لديها أية مطامع مادية .. وأن رفضهم لتصوير المسلسل جاء لعدة أسباب أولها وصية الشهيد وهي عدم تناول قصته إعلاميا في حال استشهاده لأنه كان يرى أنه يخوض معركة الإرهاب من أجل الوطن .

بالإضافة إلى أن الأسرة لديها قلق حول محتوى المسلسل فالجهة المنتجة لم تتواصل مع أسرة الشهيد فمن أين حصلوا على قصة حياته ليتم تجسيدها .

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وكان من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل .. والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي .

يذكر أن الشهيد العقيد أحمد المنسي كان قائد كتيبة صاعقة بشمال سيناء استشهد و10 جنود آخرين في 7 يوليو 2017 جراء هجوم إرهابي وقع على الكتيبة في مدينة رفح .