ما هي هدية الملكة إليزابيث لموظفيها كل عام لمناسبة عيد الميلاد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - أطلق جدّ ​الملكة إليزابيث​، جورج الخامس، تقليد فريد من نوعه قبل الحرب، يقضي يتقديم حلوى الشحمية (pudding) الميلاديّة لموظفي القصر الملكي لمناسبة عيد الميلاد.

ولاتزال الملكة إلى اليوم تعتمد هذا التقليد، وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية كان تلقّى موظفو القصر الحلويات من علامات تجاريّة فاخرة، بما في ذلك “هارودز” أو “فورتنوم وماسون” (Harrods or Fortnum & Mason)، لكن الملكة قرّرت أن توفّر المال هذا العام، فقدّمت إلى كل موظف قالباً من الحلوى الشحميّة من متجر “تيسكو”، بقيمة 6 جنيهات إسترلينية.

وسيحصلون أيضًا على بطاقة ميلاديّة من الملكة والأمير فيليب، كما سيحصل كل موظف قديم على قسيمة شرائيّة بقيمة 35 جنيهاً إسترلينياً.