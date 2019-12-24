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كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - فاجأت إبنة الفنان المصري عمرو دياب “كنزي” بالكشف عن هوية حبيبها، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورتين لها معه.
وعلقت كنزي على أحدى الصورتين بالتالي: “Love You – بحبك”، كما ظهر حبيبها في صورة أخرى يطوقها بذراعيه.
وتم تداول الصورتان بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبي ومتابعي كنزي.
يذكر ان كنزي هي الابنة الوسطى لعمرو دياب، ويبلغ عمرها 20 عاماً وهي توأم شقيقها “عبدالله”، وتثير الجدل بشكل كبير بين الحين والآخر على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة عمرو دياب تكشف عن هوية حبيبيها وتعبر له عن حبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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