منة فضالى تغدر بوالدها فى «رحيل زهرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية منة فضالى، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل ”رحيل زهرة”، حيث تجسد دور ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وصعيدية خلال أحداث العمل، وتواصل التصوير فى أسوان، وخلال الأحداث تغدر بوالدها وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العدواة بينهما.

العمل يعد استكمالاً لأدوار منة فضالي الصعيدية التي قدمتها فى الفترة الأخيرة إذ ظهرت بدور صعيدية في مسلسل “سلسال الدم” بأجزائه الخمسة التي تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت منة هذه النوعية من الأدوار في الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” الذي انتهت من تصويره العام الماضي وجار تحديد موعد عرضه.

كما يشارك في العمل الفنان محمد رياض، في شخصية ابن عمدة القرية التى تدور فيها أحداث مسلسل “رحيل زهرة”، والذى يواصل تصويره حاليا، حيث يقوم بدور شخص متسلط ومتهور ويدخل فى عداوة كبيرة مع الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث ويقوم بقتل ابنتها، والعمل من إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وأخرون.

والجدير بالذكر أن مسلسل “رحيل زهره – جوارح الغربان” عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية،