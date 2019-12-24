البوستر الاول لـ عمرو يوسف في خالد بن الوليد

كشفت شركة الإنتاج سينرجي عن البوستر الخاص بالمسلسل التاريخي “خالد بن الوليد” الذي يلعب بطولته النجم المصري عمرو يوسف.

المسلسل، الذي يبدأ تصويره بعد أيام قليلة، سيعرض في رمضان 2020، تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز. وقد قررت شركة سينرجي، الاستعانة بماكير عالمي من أجل شخصيات المسلسل، بحسب “اليوم السابع”.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من بيومي فؤاد، سوين بدر، حمدي الوزير، بالاضافة الى باقة كبيرة من الممثلين الجاري التعاقد معهم حالياً خاصة ان المسلسل سيضم أكثر من 130 ممثلاً، كما وضعت له الشركة ميزانية ضخمة.

آخر اعمال “يوسف” الدرامية مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018.