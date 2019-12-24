آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. شاهدي كيف أصبحت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة العالمية آديل بمظهر مذهل في أحدث ظهور لها، بعد اختفائها لأكثر من شهرين عن الأضواء.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا، مجموعة من الصور على إنستغرام من حفل عيد الميلاد إلى جانب سانتا كلوز، وبدت أكثر نحافة من أي وقت مضى.

وتردد أن آديل خسرت ما يقرب من 19 كيلو جرامًا في الشهور الأخيرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت آديل فستانًا أسود من الستان وأسدلت شعرها الذهبي فوق كتفيها، وكان اختيار الفستان مثاليًا؛ لأنه أظهر قوام آديل النحيف.

وبالإضافة للصور، كتبت آديل: "لقد حاولنا تدمير عيد الميلاد، لكن نمت قلوبنا! شكرًا لحضوركم حفلي وجعلنا نشعر بأننا أطفال"، وأضافت: "عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع".

واجتذب هذا المنشور العديد من التعليقات التي رحبت بمظهر آديل الجديد ورؤية منشور على إنستغرام للنجمة من أكثر من شهرين.

وكتب أحد المعجبين: "تبدين مذهلة يا ملكة"، بينما أضاف آخر: "رائعة يا ملكة".

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فيما طالب الكثيرون أديل بإطلاق موسيقى جديدة، حتى أن بعض المشجعين دعوا المغنية لإصدار ألبومها الخاص بعيد الميلاد.

وكانت آديل قد أثارت مؤخرًا الجدل بعد فقدانها لنصف وزنها على مدار ستة أشهر، وتردد أنها فقدت وزنها الهائل نتيجة اتباع نظام "بيلاتيس"، وبمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس والتعاون مع مدرب المشاهير دالتون وونج الذي عمل مع النجمات مثل جينيفر لورانس.

وفضلًا عن ذلك، تحدثت مصادر قريبة من النجمة أنها اتبعت نظام "بيلاتيس" بطريقة منتظمة، وأنها أصلحت نظامها الغذائي وقامت بخفض السكريات ورفع الأوزان في صالة الألعاب الرياضية.

أما بالنسبة لجمهور آديل، فرجح البعض احتمال خضوعها لعملية جراحية ساعدتها في الحصول على جسم نحيف، إلا أن هذه المعلومات غير مؤكدة، فحتى الآن لا يعرف أحد السر وراء رشاقتها وخسارتها للعديد من الكيلوغرامات، إلا أن اللافت للنظر أن مظهر آديل المثير للجدل جاء بعد انفصالها عن زوجها، سيمون كونيكي.

كانت قد تقدمت المغنية الشهيرة، آديل بطلب الطلاق رسميًا من زوجها رجل الأعمال، سيمون كونيكي، بعد إعلان انفصالهما أبريل الماضي.

وطلبت أديل توقيع الأوراق الرسمية أمام محكمة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث تعيش مع زوجها منذ إعلان زواجهما عام 2016 وولادة طفلها "أنجيلو" عام 2012.