جيهان منصور تعلن انفصالها بعد زواج 5 أشهر : "للأسف صدقته"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الإعلامية المصرية جيهان منصور جمهورها، بخبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل، بعد فترة زواج استمرت 5 أشهر.

وشاركت جيهان منصور منشورًا مطولاً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكدت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها، بالإضافة لإقامة دعوى أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتها الشرعية من زوجها.

وقالت عبر حسابه: "كثير من أصدقائي والإعلام والصحافة يعلمون أنني تزوجت في شهر أبريل 2019، لكن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في أقصى درجات اليأس من موضوع العمل".

وأضافت: "لم آخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيداً ولم أنتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة، كما لم أسأل جيداً عن الماضي الشخصي للطرف الآخر، فقط استمعت إليه وصدقته ولم أسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطاً جداً للأسف".

وأوضحت: "أعلن هنا أنه تم الطلاق في شهر سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر، والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص.. ولهذا قررت السفر لأمريكا (رحلة قصيرة) لتضميد الجراح من كل الأصعدة المهنية والشخصية في رحلة علاج نفسي عن كل ما أصابني من ضرر على مدار عامين من الكذب والادعاء وعدم الوفاء بالعهود على كافة الأصعدة".

Advertisements

كانت الإعلامية جيهان منصور قد احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال مجدى جميل بأحد فنادق القاهرة، بحضور كوكبة من الإعلاميين ونجوم المجتمع.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام والسياسية، بينهم النائب عبد الرحيم على، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنان خالد زكي، حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزوجته الإعلامية شيماء السباعى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين.

يذكر أن الإعلامية جيهان منصور، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، والتى من ضمنها الحياة أحلى، وبرنامج من أمريكا ومع أهل مصر.

facebook